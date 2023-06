« Sur les traces d’Helvétius » – Visite guidée 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 22 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Philosophe des Lumières, ami de Voltaire, auteur du traité De l’Esprit, livre brûlé en place publique en 1759, Helvétius a aussi été le seigneur de Rémalard. A l’occasion d’une balade dans le village, nous évoquerons son influence locale… mais aussi intellectuelle et mondiale !

Pratique : sur inscription à la Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-07-22 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-22 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



A philosopher of the Enlightenment, friend of Voltaire and author of De l’Esprit, a book burned in a public square in 1759, Helvétius was also the lord of Rémalard. During a stroll through the village, we’ll look at his local influence… as well as his intellectual and worldwide influence!

Practical: registration required at Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Filósofo de la Ilustración, amigo de Voltaire y autor del tratado De l’Esprit, quemado en una plaza pública en 1759, Helvétius fue también señor de Rémalard. Daremos un paseo por el pueblo para explorar su influencia local… ¡pero también intelectual y mundial!

Práctico: inscripción obligatoria en la Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Helvétius, Philosoph der Aufklärung, Freund von Voltaire, Verfasser der Abhandlung Über den Geist, ein Buch, das 1759 auf einem öffentlichen Platz verbrannt wurde, war auch der Herr von Rémalard. Bei einem Spaziergang durch das Dorf werden wir über seinen lokalen Einfluss sprechen… aber auch über seinen intellektuellen und weltweiten!

Praktische Informationen: Nach Anmeldung in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme