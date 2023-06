Contes et comptines 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 19 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Contes et comptines avec Claudine.

Un moment à partager en famille ou entre copains pour les 0-6 ans. Lectures, chants, manipulations, suivis d’un temps libre dans la médiathèque pour se familiariser avec l’univers du livre. Gratuit. Sur inscription.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-07-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-19 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Stories and rhymes with Claudine.

A moment to share with family and friends for 0-6 year olds. Readings, songs, manipulations, followed by free time in the media library to familiarize yourself with the world of books. Free admission. Registration required.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Cuentos y canciones infantiles con Claudine.

Para los niños de 0 a 6 años, un momento para compartir con la familia y los amigos. Lecturas, canciones y manipulaciones, seguidas de tiempo libre en la biblioteca multimedia para familiarizarse con el mundo de los libros. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Práctica: en la mediateca Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche.

Märchen und Reime mit Claudine.

Ein Erlebnis für Kinder von 0-6 Jahren, das man mit der Familie oder Freunden teilen kann. Vorlesen, Singen, Spielen, gefolgt von einer freien Zeit in der Mediathek, um sich mit der Welt der Bücher vertraut zu machen. Die Teilnahme ist kostenlos. Auf Anmeldung.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

