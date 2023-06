La nature en ville 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 13 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Au départ de la médiathèque, une balade dans les rues de Rémalard à la rencontre de la biodiversité qui s’y cache…

Sur inscription.

Pratique : Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche..

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Starting from the mediatheque, a stroll through the streets of Rémalard to discover the biodiversity that hides there…

Registration required.

Practical: Médiathèque Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

A partir de la biblioteca multimedia, un paseo por las calles de Rémalard para descubrir la biodiversidad que allí se esconde…

Inscripción obligatoria.

Práctico: biblioteca multimedia Le Passage en el 2 bis rue de l’Huisne en Rémalard en Perche.

Von der Mediathek aus startet ein Spaziergang durch die Straßen von Rémalard, um die dort versteckte Biodiversität zu entdecken…

Nach Anmeldung.

Praktische Hinweise: Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme