Transformation, photographies de Satié Burgio-Sasada
8 juillet 2023, Rémalard en Perche.

L’Espace en Plus poursuit sa programmation 2023 autour du thème de la botanique avec Tranfsormation, nouvelle exposition de photographies signées Satié Burgio-Sasada.

Satié Burgio-Sasada est une photographe japonaise qui vit et travaille à Paris. Dans son travail photographique, elle s’intéresse aux différents processus de fabrication de l’image par transformation, superposition et accumulation. Dans cette recherche autour du motif de la fleur, elle souligne le caractère éphémère et la fragilité de toutes choses. Une idée très japonaise de l’impermanence du monde.

Pratique : à L’Espace en + au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Vernissage de l’exposition samedi 08 juillet à partir de 18h30 en présence de l’artiste.

Exposition visible lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h..

Espace en Plus continues its 2023 program around the theme of botany with Tranfsormation, a new exhibition of photographs by Satié Burgio-Sasada.

Satié Burgio-Sasada is a Japanese photographer who lives and works in Paris. In her photographic work, she is interested in the various processes involved in making images through transformation, superimposition and accumulation. In her research on the flower motif, she emphasizes the ephemeral nature and fragility of all things. A very Japanese idea of the impermanence of the world.

Practical info: at L’Espace en +, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche.

Exhibition opening Saturday 08 July from 6.30pm in the presence of the artist.

Exhibition open Monday 10h-12h, Tuesday 15h-19h, Wednesday 9h-12h/14h-17h, Friday 15h-19h, Saturday 9h-12h/14h-16h.

Espace en Plus prosigue su programa 2023 sobre el tema de la botánica con Tranfsormation, una nueva exposición de fotografías de Satié Burgio-Sasada.

Satié Burgio-Sasada es una fotógrafa japonesa que vive y trabaja en París. En su trabajo fotográfico, se interesa por los diversos procesos que intervienen en la creación de imágenes a través de la transformación, la superposición y la acumulación. En su investigación sobre el motivo de la flor, hace hincapié en el carácter efímero y la fragilidad de todas las cosas. Una idea muy japonesa de la impermanencia del mundo.

Prácticas: en L’Espace en + en 2 bis rue de l’Huisne en Rémalard en Perche.

Inauguración de la exposición el sábado 08 de julio a partir de las 18h30 en presencia del artista.

Exposición abierta lunes 10h-12h, martes 15h-19h, miércoles 9h-12h/14h-17h, viernes 15h-19h, sábado 9h-12h/14h-16h.

Der Espace en Plus setzt sein Programm 2023 rund um das Thema Botanik mit Tranfsormation fort, einer neuen Ausstellung mit Fotografien von Satié Burgio-Sasada.

Satié Burgio-Sasada ist eine japanische Fotografin, die in Paris lebt und arbeitet. In ihrer fotografischen Arbeit interessiert sie sich für die verschiedenen Prozesse der Bildherstellung durch Transformation, Überlagerung und Akkumulation. In ihrer Recherche rund um das Motiv der Blume betont sie die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit aller Dinge. Eine sehr japanische Vorstellung von der Vergänglichkeit der Welt.

Praktische Informationen: im L’Espace en + in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche.

Vernissage der Ausstellung am Samstag, den 08. Juli ab 18:30 Uhr in Anwesenheit des Künstlers.

Ausstellung zu sehen Montag 10:00-12:00 Uhr, Dienstag 15:00-19:00 Uhr, Mittwoch 9:00-12:00 Uhr/14:00-17:00 Uhr, Freitag 15:00-19:00 Uhr, Samstag 9:00-12:00 Uhr/14:00-16:00 Uhr.

