Atelier Origami 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 8 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Atelier Origami avec Satié Burgio-Sasada à l’occasion de la nouvelle exposition « Transformation, » de l’Espace en plus.

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – tous publics – gratuit – sur réservation..

2023-07-08 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-08 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Origami workshop with Satié Burgio-Sasada on the occasion of the new exhibition « Transformation, » at Espace en plus.

Practical: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche – open to all – free – booking essential.

Taller de papiroflexia con Satié Burgio-Sasada coincidiendo con la nueva exposición « Transformación » en l’Espace en plus.

Práctica: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, en Rémalard en Perche – abierta a todos – gratuita – previa reserva.

Origami-Workshop mit Satié Burgio-Sasada anlässlich der neuen Ausstellung « Transformation, » des Espace en plus.

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – für alle Altersgruppen – kostenlos – mit Reservierung.

