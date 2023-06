Story time ! 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche, 5 juillet 2023, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Clair et Tess vous proposent des histoires en français et en anglais, à partager à tout âge ! Pour découvrir la langue anglaise ou enrichir son vocabulaire de façon amusante… Cette fois, les noms d’animaux et d’aliments seront au programme autour de la lecture de l’album The Perfect Picnic, de Ciara Flood !

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche – gratuit – sur inscription..

2023-07-05 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-05 . .

2 Rue de l’Huisne Bellou sur Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Clair and Tess bring you stories in French and English, to share with all ages! A fun way to discover the English language or enrich your vocabulary… This time, the names of animals and foods will be the focus of a reading from Ciara Flood?s The Perfect Picnic!

Practical info: at Le Passage media library, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche – free – registration required.

Clair y Tess te traen cuentos en francés y en inglés, ¡para compartir con todas las edades! Una forma divertida de descubrir la lengua inglesa o de ampliar tu vocabulario… En esta ocasión, los nombres de animales y alimentos estarán en el programa, ¡con una lectura de El picnic perfecto, de Ciara Flood!

Práctica: en la biblioteca multimedia Le Passage, 2 bis rue de l’Huisne, Rémalard en Perche – gratuita – inscripción obligatoria.

Clair und Tess bieten Ihnen Geschichten auf Französisch und Englisch, die Sie in jedem Alter teilen können! So können Sie die englische Sprache entdecken oder Ihren Wortschatz auf unterhaltsame Weise erweitern… Diesmal geht es um Tiernamen und Lebensmittel, und das Album The Perfect Picnic von Ciara Flood wird dazu vorgelesen!

Praktische Informationen: in der Mediathek Le Passage in 2 bis rue de l’Huisne in Rémalard en Perche – kostenlos – mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme