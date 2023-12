Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune Programmation culturelle 2024 – CHARITÉ Exposition « Hospice de la Charité » 2 Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, 1 janvier 2024, Beaune.

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2024 dédiée au thème de la CHARITÉ, l’Hôtel-Dieu présente l’exposition « L’Hôpital de la Sainte-Trinité ou Hospice de la Charité : une institution pour les orphelins » du 1er janvier au 31 décembre.

Fondé en 1645 par Antoine Rousseau, Barbe Deslandes et Barbe Richard, l’Hospice de la Charité a pour vocation d’accueillir, instruire et former les orphelins de la ville. Objets, témoignages et documents d’archives mettent en lumière l’activité de la communauté des sœurs de la Charité dont l’orphelinat fut rattaché en 1797 à l’Hôtel-Dieu pour former les Hospices Civils de Beaune.

Pour compléter votre découverte de l’exposition, vous pouvez participer au parcours guidé « Itinéraire Hospitalier », proposé une fois par mois, qui vous conduira de l’Hôtel-Dieu jusqu’à l’Hospice de la Charité.

Tout Public – Livret de médiation disponible à la billetterie

Exposition incluse dans le billet d’entrée

Le dernier accès en billetterie se fait 1h avant la fermeture du site.

