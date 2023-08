MONTMERCREDY – SPECTACLE DE MARIONNETTES 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy, 27 septembre 2023, Montmédy.

Montmédy,Meuse

Spectacle de marionnettes par Vincent Tronquoy « P’tit bout d’sique fait des vagues »

RDV à l’Office de tourisme de la citadelle de Montmédy

Durée : 45 minutes

Tout public dès 2 ans

Entrée gratuite

Réservation au 03 29 80 15 90.

Mercredi 2023-09-27 14:00:00 fin : 2023-09-27 . 0 EUR.

2 Rue de l’Hôtel de Ville Citadelle

Montmédy 55600 Meuse Grand Est



Puppet show by Vincent Tronquoy « P’tit bout d’sique fait des vagues » (P’tit bout d’sique makes waves)

RDV at the Montmédy Citadel Tourist Office

Duration: 45 minutes

For all ages 2 and up

Free admission

Book on 03 29 80 15 90

Espectáculo de marionetas de Vincent Tronquoy « P’tit bout d’sique fait des vagues » (« P’tit boca de sique hace olas »)

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo de la Ciudadela de Montmédy

Duración: 45 minutos

A partir de 2 años

Entrada gratuita

Reserva en el 03 29 80 15 90

Puppentheateraufführung von Vincent Tronquoy « P’tit bout d’sique fait des vagues »

RDV am Fremdenverkehrsamt der Zitadelle von Montmédy

Dauer: 45 Minuten

Für alle Altersgruppen ab 2 Jahren

Eintritt frei

Reservierung unter 03 29 80 15 90

