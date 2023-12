CINÉMA AUX GRENIERS DU ROY 2 Rue de l’Hospice Villemur-sur-Tarn Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villemur-sur-Tarn CINÉMA AUX GRENIERS DU ROY 2 Rue de l’Hospice Villemur-sur-Tarn, 1 décembre 2023, Villemur-sur-Tarn. Villemur-sur-Tarn,Haute-Garonne Séance de cinéma gratuite.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

2 Rue de l’Hospice GRENIER DU ROY

Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie



Free cinema screening Proyección de cine gratuita Kostenlose Filmvorführung Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villemur-sur-Tarn Autres Lieu 2 Rue de l'Hospice Adresse 2 Rue de l'Hospice GRENIER DU ROY Ville Villemur-sur-Tarn Departement Haute-Garonne Lieu Ville 2 Rue de l'Hospice Villemur-sur-Tarn latitude longitude 43.865143;1.505855

2 Rue de l'Hospice Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemur-sur-tarn/