Villes en Scène > Spectacle « Entrelacés + Elged(j)i » 2 rue de l’hippodrome Lessay, 25 janvier 2024, Lessay.

Lessay,Manche

Avec le spectacle » Elged(j)i », la compagnie Tenseï nous raconte une histoire d’héritage et de transmission, ce qui nous forge et nous façonne. Entre les sonorités du oud, du klezmer, de la musique électronique et percussive, le périple s’enrichit d’une technique de danse hip-hop décomplexée pour tendre vers un geste délicat, presque onirique.

En amont du spectacle, découvrez « Entrelacés », une performance de breakdance au son de la guitare classique.

A partir de 10 ans..

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 21:30:00. .

2 rue de l’hippodrome Espace culturel

Lessay 50430 Manche Normandie



With « Elged(j)i », the Tenseï company tells us a story of heritage and transmission, the things that forge and shape us. Between the sounds of oud, klezmer, electronic and percussive music, the journey is enriched by an uninhibited hip-hop dance technique, tending towards a delicate, almost dreamlike gesture.

Before the show, discover « Entrelacés », a breakdance performance to the sound of classical guitar.

Ages 10 and up.

Con « Elged(j)i », la compañía Tenseï nos cuenta una historia de herencia y transmisión, las cosas que nos forjan y nos dan forma. Entre los sonidos del oud, la música klezmer, electrónica y percusiva, el viaje se enriquece con una técnica de danza hip-hop libre de complejos y tendente a un gesto delicado, casi onírico.

Antes del espectáculo, descubra « Entrelacés », un espectáculo de breakdance al son de la guitarra clásica.

A partir de 10 años.

Mit dem Stück » Elged(j)i » erzählt uns die Kompanie Tenseï eine Geschichte über das Erbe und die Weitergabe, über das, was uns prägt und formt. Zwischen den Klängen von Oud, Klezmer, elektronischer und perkussiver Musik wird die Reise durch eine entschleunigte Hip-Hop-Tanztechnik bereichert, um zu einer zarten, fast traumhaften Geste zu tendieren.

Entdecken Sie im Vorfeld der Aufführung « Entrelacés », eine Breakdance-Performance zum Klang einer klassischen Gitarre.

Ab 10 Jahren.

