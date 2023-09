Villes en Scène > Spectacle « Estampes Baroques » 2 rue de l’hippodrome Lessay, 11 janvier 2024, Lessay.

Lessay,Manche

Avec son spectacle « Estampes Baroques », l’Orchestre Régional de Normandie vous propose un concert dessiné. à la musique de Vivaldi et de Bach, le créateur visuel et graphique Eric Cartier traduira, en direct et en dessins, les oeuvres interprétées par les musiciens..

2024-01-11 20:30:00 fin : 2024-01-11 21:45:00. .

2 rue de l’hippodrome Espace culturel

Lessay 50430 Manche Normandie



With its « Estampes Baroques » show, the Orchestre Régional de Normandie presents a concert with drawings. To the music of Vivaldi and Bach, visual and graphic artist Eric Cartier translates, live and in drawings, the works performed by the musicians.

Con su espectáculo « Estampes Baroques », la Orchestre Régional de Normandie le propone un concierto con dibujos. Al son de la música de Vivaldi y Bach, el artista plástico y gráfico Eric Cartier traducirá, en directo y en dibujos, las obras interpretadas por los músicos.

Mit seiner Aufführung « Estampes Baroques » bietet Ihnen das Orchestre Régional de Normandie ein gezeichnetes Konzert. Zur Musik von Vivaldi und Bach wird der visuelle und grafische Gestalter Eric Cartier die von den Musikern interpretierten Werke live und in Zeichnungen umsetzen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Côte Ouest Centre Manche