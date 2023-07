EXPOSITION 2 rue de Lexy Réhon, 29 juin 2023, Réhon.

Réhon,Meurthe-et-Moselle

Exposition de photographies de Gérard Beckers, Serge Heimlich et Annie Dorioz, sur le thème du jazz.. Tout public

Vendredi 2023-06-29 14:00:00 fin : 2023-07-28 12:00:00. 0 EUR.

2 rue de Lexy Hall d’accueil –

Réhon 54430 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition of jazz-themed photographs by Gérard Beckers, Serge Heimlich and Annie Dorioz.

Exposición de fotografías de Gérard Beckers, Serge Heimlich y Annie Dorioz, sobre el tema del jazz.

Ausstellung von Fotografien von Gérard Beckers, Serge Heimlich und Annie Dorioz zum Thema Jazz.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT DU GRAND LONGWY