BAL FOLK 2 rue de l’étang Blainville-sur-l’Eau, 10 février 2024, Blainville-sur-l'Eau.

Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Bal Folk animé par l’orchestre des Free Folk Quartet.

Tarif: 9€

Plus d’infos et inscription auprès de Sophie JEANNE responsable de l’atelier folk Folk à Flots de Blainville sur l’eau..

Bal Folk animé par l’orchestre des Free Folk Quartet.

Tarif: 9€

Plus d’infos et inscription auprès de Sophie JEANNE responsable de l’atelier folk Folk à Flots de Blainville sur l’eau.Tout public

9 EUR.

2 rue de l’étang Maison des fêtes

Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS