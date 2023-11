Loto de l’école de Goès Estialescq 2 Rue de l’Escou Goès, 9 décembre 2023, Goès.

Goès,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves de l’école de Goès-Estialescq organise un loto ce jour.

De nombreux lots à gagner, venez nombreux !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:59:00. EUR.

2 Rue de l’Escou Maison pour Tous

Goès 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Goès-Estialescq school parents’ association is organizing a bingo today.

Lots of prizes to be won, so come one, come all!

La asociación de padres del colegio Goès-Estialescq organiza hoy un bingo.

Hay muchos premios para ganar, así que ¡venid todos!

Die Elternvereinigung der Schule von Goès-Estialescq organisiert heute ein Lotto.

Es gibt viele Preise zu gewinnen, kommen Sie zahlreich!

