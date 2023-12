Théâtre – « 2 films sinon rien » 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Catégories d’Évènement: Les Vallées de la Vanne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 21:00:00

fin : 2023-12-15 . Théâtre Compagnie Barbès 35

Un spectacle famililal avec un comédien qui raconte 2 films à la suite, 2 films cultes et populaires. .

2 Rue de l’Érable Le Maquis de Vareilles

Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par OT Sens et Sénonais

