Concert de Noël 2 rue de l’Eglise Soustons, 23 décembre 2023, Soustons.

Soustons Landes

Début : 2023-12-23 18:30:00

fin : 2023-12-23 19:30:00

Chants de Noël occitans, polyphonie féminine de Gascogne.

L’Arrenilhet c’est le « cri ». Arrenilhets ce sont les 4 voix d’Elodie, Emilie, Lucie et Maude qui se rencontrent pour faire vibrer le chant polyphonique gascon au féminin. Elles chantent avec harmonie, féminité et tendresse leur attachement à la langue gasconne, à l’univers des chansons qu’elles interprètent. Elles revisitent avec enthousiasme et dynamisme les histoires d’amour de bergers ( et bergères !), des histoires de la vie quotidienne qui ont traversé les âges.

Elles ont souhaité travailler un répertoire spécial de Noël, qui mêle le répertoire du traditionnel Mistèri de Nadau à des composition plus récentes.

L’entrée est à prix libre, au bénéfice de l’école Nidau

2 rue de l’Eglise Eglise St Pierre

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



