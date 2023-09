Récital d’Automne 2 Rue de l’Église Sammarçolles, 4 novembre 2023, Sammarçolles.

Sammarçolles,Vienne

Récital avec le sopraniste David Albert-Brunet, au piano Frédéric Théry et au cornet à bouquin Sergio Cerrillo dans des oeuvres de Fauré, Mozart, Rossini, Negro Spiritual, Adam, Loewe, etc…

Participation libre aux frais.

2 Rue de l’Église Église Saint-Pierre et Saint-Martial

Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Recital with sopranist David Albert-Brunet, piano Frédéric Théry and cornet à bouquin Sergio Cerrillo in works by Fauré, Mozart, Rossini, Negro Spiritual, Adam, Loewe, etc…

Participation free of charge

Recital con el sopranista David Albert-Brunet, Frédéric Théry al piano y Sergio Cerrillo al cornet à bouquin, con obras de Fauré, Mozart, Rossini, Negro Spiritual, Adam, Loewe…

Participación gratuita

Liederabend mit dem Sopranisten David Albert-Brunet, am Klavier Frédéric Théry und am Kornett Sergio Cerrillo mit Werken von Fauré, Mozart, Rossini, Negro Spiritual, Adam, Loewe, etc….

Freie Teilnahme an den Kosten

