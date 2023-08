JEP 2023 – EXPLORATION DU CHÂTEAU DE PUICHERIC 2 Rue de l’Église Puichéric, 16 septembre 2023, Puichéric.

Puichéric,Aude

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une présentation de l’histoire du château puis d’une visite libre du jardin suspendu, suivi d’une visite guidée de l’intérieur.

Sur inscription..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00.

2 Rue de l’Église

Puichéric 11700 Aude Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, enjoy a presentation on the history of the château, followed by a self-guided tour of the hanging garden and a guided tour of the interior.

Registration required.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, disfrute de una presentación sobre la historia del castillo, seguida de una visita autoguiada del jardín colgante y una visita guiada del interior.

Inscripción obligatoria.

Genießen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine Einführung in die Geschichte des Schlosses, dann einen freien Besuch des hängenden Gartens, gefolgt von einer Führung durch das Innere des Schlosses.

Nach Anmeldung.

