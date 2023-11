Réveillon de la Saint-Sylvestre 2 rue de l’église Prémilhat, 31 décembre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Venez célébrer la St Sylvestre en bonne compagnie avec un brin de folie!

Repas buffet concocté par Un Chef Pour Vous et Ambiance animée par DJ Jess Music jusqu’au bout de la nuit.

Couleurs vives à l’honneur pour briller sous les néons..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

2 rue de l’église Salle des fêtes

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and celebrate New Year’s Eve in good company, with a touch of madness!

A buffet meal concocted by Un Chef Pour Vous and DJ Jess Music to keep you entertained all night long.

Bright colors to shine under the neon lights.

Ven a celebrar la Nochevieja en buena compañía y con un toque de locura

Una comida buffet preparada por Un Chef Pour Vous y DJ Jess Music para mantenerte entretenido toda la noche.

Colores vivos para brillar bajo las luces de neón.

Feiern Sie Silvester in guter Gesellschaft und mit einem Hauch von Wahnsinn!

Das Essensbuffet wird von Un Chef Pour Vous zusammengestellt und DJ Jess Music sorgt für die richtige Stimmung bis in die Nacht hinein.

Die Neonlichter leuchten in bunten Farben.

Mise à jour le 2023-11-21 par OTI Vallée du Coeur de France