Salon des créations artisanales et Marché des Terroirs 2 rue de l’Eglise Prémilhat, 14 octobre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Salon des Créations Artisanales et Marché des Terroirs avec une trentaine d’exposants..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

2 rue de l’Eglise Salle des Fêtes et parvis

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Salon des Créations Artisanales and Marché des Terroirs with some thirty exhibitors.

Feria de artesanía y mercado de productos locales con una treintena de expositores.

Salon des Créations Artisanales und Marché des Terroirs mit rund 30 Ausstellern.

Mise à jour le 2023-09-29 par OTI Vallée du Coeur de France