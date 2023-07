Château de Montigny-sur-Aube 2 rue de l’Eglise Montigny-sur-Aube, 12 juillet 2023, Montigny-sur-Aube.

Montigny-sur-Aube,Côte-d’Or

Le château de Montigny-sur-Aube est un lieu incontournable du Châtillonnais, proche du Parc national de forêts, alliant Patrimoine et Culture..

fin : . .

2 rue de l’Eglise

Montigny-sur-Aube 21520 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



The castle of Montigny-sur-Aube is a place not to be missed in the Châtillonnais, close to the National Forest Park, combining heritage and culture.

El castillo de Montigny-sur-Aube es un lugar de visita obligada en el Châtillonnais, cerca del Parque Forestal Nacional, que combina patrimonio y cultura.

Das Schloss Montigny-sur-Aube ist ein unumgänglicher Ort im Châtillonnais, in der Nähe des Waldnationalparks, der Kulturerbe und Kultur miteinander…

Mise à jour le 2023-06-30 par La Côte-d’Or J’adore