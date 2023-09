Rhabillés pour l’hiver ! 2 rue de l’Eglise Les Houches, 29 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Frisson, neige, verglas : l’hiver est là ! Aide les animaux de la vallée à ne pas prendre froid grâce à la technique du piquage avec du textile..

2023-12-29 10:00:00 fin : 2023-12-29 11:30:00. EUR.

2 rue de l’Eglise Musée Montagnard

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chill, snow, ice: winter is here! Help the valley’s animals keep out the cold with textile quilting.

Frío, nieve, hielo: ¡el invierno ya está aquí! Ayuda a los animales del valle a protegerse del frío utilizando la técnica del acolchado textil.

Frösteln, Schnee, Eis: Der Winter ist da! Hilf den Tieren im Tal mit der Technik des Steppens mit Textilien, sich nicht zu erkälten.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc