Poupées de fil 2 rue de l’Eglise Les Houches, 27 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Autrefois, les jouets étaient fait-main ! Observe ceux du musée puis réalise ta poupée de fil avec de la laine.



En partenariat avec l’association Dans l’temps..

2023-12-27 10:00:00 fin : 2023-12-27 12:00:00. EUR.

2 rue de l’Eglise Musée Montagnard

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Toys used to be handmade! Take a look at the toys in the museum, then make your own doll out of yarn and wool.



In partnership with the Dans l’temps association.

Los juguetes se hacían a mano. Echa un vistazo a los juguetes del museo y luego haz tu propia muñeca con hilo y lana.



En colaboración con la asociación Dans l’temps.

Früher waren Spielzeuge handgemacht! Betrachte die im Museum und stelle dann aus Wolle deine Fadenpuppe her.



In Partnerschaft mit dem Verein Dans l’temps.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc