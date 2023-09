Il était une fois, aux Houches 2 rue de l’Eglise Les Houches, 24 octobre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Un voyage dans le temps : observe, partage et glisse-toi dans le costume d’un montagnard pour découvrir et vivre les activités d’autrefois..

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 12:00:00. EUR.

2 rue de l’Eglise Musée Montagnard

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A journey back in time: observe, share and slip into the costume of a mountain man to discover and experience the activities of yesteryear.

Un viaje en el tiempo: observe, comparta y métase en el traje de un montañés para descubrir y experimentar las actividades de antaño.

Eine Reise in die Vergangenheit: Beobachte, teile und schlüpfe in das Kostüm eines Bergbewohners, um die Tätigkeiten von früher zu entdecken und zu erleben.

