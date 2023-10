Visite guidée : Raconte-moi la montagne 2 rue de l’Eglise Les Houches, 12 septembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Quelle vie quotidienne pour les Houchards d’autrefois ? Une visite hors du temps à travers les pièces reconstituées de l’habitat traditionnel..

2023-09-12 16:00:00 fin : 2023-09-12 17:00:00. EUR.

2 rue de l’Eglise Musée Montagnard

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Visit the different rooms reconstructing a traditional home in the Valley to go back in time and find out about the lifestyles and agropastoral practices of the past in the mountains.

¿Cómo era la vida cotidiana de los Houchard en el pasado? Una visita intemporal por las habitaciones reconstruidas del hábitat tradicional.

Wie sah das tägliche Leben der Houchards früher aus? Ein zeitloser Rundgang durch die rekonstruierten Räume des traditionellen Lebensraums.

