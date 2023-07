Animation Bâtisseur en herbe 2 rue de l’Eglise Les Houches, 13 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Avant de concevoir un pont ou un barrage grandeur nature, il y a quelques étapes ! Découvre-les dans l’exposition avant de construire ta maquette..

2023-07-13 10:30:00 fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

2 rue de l’Eglise Musée Montagnard

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Before designing a full-scale bridge or dam, there are a few steps! Discover them in the exhibition before building your model.

Antes de diseñar un puente o una presa a escala real, hay que seguir unos cuantos pasos. Descúbrelos en la exposición antes de construir tu maqueta.

Bevor du eine Brücke oder einen Staudamm in Lebensgröße entwirfst, gibt es einige Schritte! Entdecke sie in der Ausstellung, bevor du dein Modell baust.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc