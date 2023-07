Les Gourmets de Biermes 2, Rue de l’Église Biermes, 12 juillet 2023, Biermes.

Biermes,Ardennes

Vente à la ferme sur rendez-vous Visite sur rendez-vous : 5€ de juin à septembre (avec film, visites des serres et dégustation)..

2, Rue de l’Église

Biermes 08300 Ardennes Grand Est



Sale at the farm by appointment Visit by appointment: 5€ from June to September (with film, visit of the greenhouses and tasting).

Visitas con cita previa: 5? de junio a septiembre (con película, visita al invernadero y degustación).

Verkauf ab Hof nach Vereinbarung Besichtigung nach Vereinbarung: 5€ von Juni bis September (mit Film, Besichtigung der Gewächshäuser und Verkostung).

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme