Concert Anne Etchegoyen – Présentation nouvel album « FESTA » 2 Rue de l’Église Bidart, 1 décembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Le 1er décembre prochain dans le merveilleux écrin qu’est l’église de Bidart, Anne Etchegoyen nous propose de célébrer ce nouvel album, à l’occasion d’un concert exceptionnel avec ses invités : Patxi Garat, Erramun Martikorena, Niko Etxart, Le Chœur d’hommes Aizkoa, Alma Loca et la chorale des enfants de l’ikastola de Bidart.

Elle sera accompagnée de ses musiciens, Antonio Jimenez à la guitare flamenco et aux percussions et Nils Frechilla à la guitare folk et classique.

Ensemble, ils vous offriront une sélection de chansons extraites de son nouvel album et des précédents. Un mélange de créations et reprises de titres populaires.

Une partie des bénéfices sera reversée à l’Uhabia Ikastola.

Un concert lumineux et participatif emmené par la voix douce et puissante d’Anne Etchegoyen..

On December 1, in the wonderful setting of Bidart church, Anne Etchegoyen will be celebrating this new album with an exceptional concert featuring her guests: Patxi Garat, Erramun Martikorena, Niko Etxart, Le Ch?ur d?hommes Aizkoa, Alma Loca and the Bidart ikastola children?s choir.

She will be accompanied by her musicians, Antonio Jimenez on flamenco guitar and percussion, and Nils Frechilla on folk and classical guitar.

Together, they will offer you a selection of songs from her new album and previous ones. A mix of creations and covers of popular titles.

Part of the proceeds will be donated to the Uhabia Ikastola.

Anne Etchegoyen?s gentle, yet powerful voice leads the way in a luminous, participatory concert.

El 1 de diciembre, en el maravilloso marco de la iglesia de Bidart, Anne Etchegoyen celebrará este nuevo álbum con un concierto especial en el que participarán sus invitados: Patxi Garat, Erramun Martikorena, Niko Etxart, Le Ch?ur d?hommes Aizkoa, Alma Loca y el coro de niños de la ikastola de Bidart.

Estará acompañada por sus músicos, Antonio Jiménez a la guitarra flamenca y la percusión y Nils Frechilla a la guitarra folk y clásica.

Juntos interpretarán una selección de canciones de su nuevo álbum y de otros anteriores. Una mezcla de temas nuevos y versiones de favoritos populares.

Parte de la recaudación se destinará a la Uhabia Ikastola.

La voz suave y potente de Anne Etchegoyen será la estrella de este concierto luminoso e integrador.

Am 1. Dezember wird Anne Etchegoyen in der Kirche von Bidart ein außergewöhnliches Konzert mit ihren Gästen geben: Patxi Garat, Erramun Martikorena, Niko Etxart, Le Ch?ur d’hommes Aizkoa, Alma Loca und dem Kinderchor der Ikastola von Bidart.

Begleitet wird sie von ihren Musikern Antonio Jimenez (Flamencogitarre und Perkussion) und Nils Frechilla (Folk- und klassische Gitarre).

Gemeinsam werden sie Ihnen eine Auswahl an Liedern aus ihrem neuen und früheren Alben präsentieren. Eine Mischung aus eigenen Kreationen und Coverversionen populärer Titel.

Ein Teil des Erlöses wird an die Uhabia Ikastola gespendet.

Ein helles und partizipatives Konzert, das von Anne Etchegoyens sanfter und kraftvoller Stimme angeführt wird.

