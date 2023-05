COURSE DE CAISSES A SAVON 2 rue de l’École, 25 juin 2023, Saint-Rémy-aux-Bois.

Saint-Rémy-aux-Bois,Meurthe-et-Moselle

1ère course de caisses à savon de Saint-Rémy aux Bois. Manche qualificative pour le Championnat de Lorraine.

Buvette est petite restauration sur place.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:30:00. 0 EUR.

2 rue de l’École Dans les rues du village

Saint-Rémy-aux-Bois 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



1st soapbox race in Saint-Rémy aux Bois. Qualifying round for the Lorraine Championship.

Refreshment bar and small catering on the spot.

1ª carrera de soapbox en Saint-Rémy aux Bois. Prueba clasificatoria para el Campeonato de Lorena.

Bar y pequeño catering in situ.

1. Seifenkistenrennen in Saint-Rémy aux Bois. Qualifikationslauf für die Meisterschaft von Lothringen.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS