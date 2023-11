Exposition – Hiver 2 Rue de l’Ecole Ottrott, 22 novembre 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

Découvrez l’enchantement hivernal à la Maison de la Manufacture, où l’hiver se transforme en une symphonie visuelle magique, mettant en lumière ses merveilles souvent méconnues à travers une exposition captivante de photos, peintures, diaporamas et bien plus encore. Billets en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme et sur place..

2023-11-22 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

2 Rue de l’Ecole

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



Discover winter enchantment at the Maison de la Manufacture, where winter is transformed into a magical visual symphony, highlighting its often overlooked wonders through a captivating exhibition of photos, paintings, slideshows and much more. Tickets on sale at Tourist Office offices and on site.

Descubra el encanto del invierno en la Maison de la Manufacture, donde el invierno se transforma en una mágica sinfonía visual que pone de relieve sus maravillas, a menudo poco conocidas, a través de una cautivadora exposición de fotos, cuadros, diaporamas y mucho más. Venta de entradas en las oficinas de turismo y en la propia Maison de la Manufacture.

Entdecken Sie den Winterzauber im Maison de la Manufacture, wo sich der Winter in eine magische visuelle Symphonie verwandelt und seine oft unbekannten Wunder durch eine fesselnde Ausstellung mit Fotos, Gemälden, Diashows und vielem mehr hervorhebt. Eintrittskarten sind in den Büros des Fremdenverkehrsamtes und vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile