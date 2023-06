Visite guidée de la Manufacture d’armes blanches 2 rue de l’Ecole Ottrott, 7 juillet 2023, Ottrott.

Ottrott,Bas-Rhin

La visite est captivante, le guide est passionné ! Vous découvrirez les techniques de forge, la vie de ces hommes et de ces familles parachutés là pour leur savoir-faire unique. Billets en vente à l’Office de Tourisme..

2023-07-07 à ; fin : 2023-08-25 11:30:00. EUR.

2 rue de l’Ecole

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



The tour is captivating, and the guide is passionate! You’ll learn about forging techniques and the lives of the men and families parachuted in for their unique skills. Tickets on sale at the Tourist Office.

La visita es cautivadora y el guía, apasionado Aprenderá todo sobre las técnicas de forja y la vida de los hombres y familias que fueron lanzados aquí en paracaídas por sus habilidades únicas. Venta de entradas en la Oficina de Turismo.

Die Besichtigung ist fesselnd, der Führer ist leidenschaftlich! Sie lernen die Schmiedetechniken und das Leben dieser Männer und Familien kennen, die wegen ihres einzigartigen Know-hows dort gelandet sind. Tickets sind im Tourismusbüro erhältlich.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile