Exposition – Armes blanches exotiques 2 rue de l’école, 8 mars 2023, Ottrott.

L’exposition vous guidera au travers des différents type d’armes blanches du monde entier. C’est aussi l’occasion de découvrir la passionnante Maison de la Manufacture qui retrace l’histoire du village de Klingenthal et les étapes de la fabrication d’une arme blanche..

2023-03-08 à ; fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

2 rue de l’école

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est



The exhibition will guide you through the different types of knives from all over the world. It is also the occasion to discover the fascinating House of the Manufacture which recalls the history of the village of Klingenthal and the stages of the manufacture of a white weapon.

La exposición le guiará a través de los diferentes tipos de cuchillos de todo el mundo. También es una oportunidad para descubrir la fascinante Maison de la Manufacture, que relata la historia del pueblo de Klingenthal y las etapas de la fabricación de un arma blanca.

Die Ausstellung führt Sie durch die verschiedenen Arten von Blankwaffen aus der ganzen Welt. Es ist auch eine Gelegenheit, das spannende Maison de la Manufacture zu entdecken, das die Geschichte des Dorfes Klingenthal und die Etappen der Herstellung einer Blankwaffe erzählt.

