Concert de Djembé 2 rue de l’école Masevaux-Niederbruck, 16 décembre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16 11:30:00

Venez nombreux pour assister au concert découverte de Djembé de Joëlle et ses élèves. Un moment de partage pour apprendre de nouvelles cultures musicales..

2 rue de l’école

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Masevaux