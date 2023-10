Cuisine d’Halloween Vacances Famille Automne 2 rue de l’Ecole Masevaux-Niederbruck, 30 octobre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Idée d’activité pour vos enfants à partir de 3 ans, CSC Créaliance organise une après-midi cuisine d’Halloween.

Au programme : préparer ensemble des douceurs effrayantes… enfin juste un peu !!

Inscriptions au 03 89 38 05 78 ou par mail : crealiance@crealiance.org.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 16:30:00. EUR.

2 rue de l’Ecole

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



For children aged 3 and over, CSC Créaliance is organizing a Halloween cooking afternoon.

On the program: prepare scary treats together… well, just a little!

To register, call 03 89 38 05 78 or e-mail crealiance@crealiance.org

El CSC Créaliance organiza una tarde de cocina de Halloween para niños a partir de 3 años.

En el programa: preparar juntos dulces terroríficos… ¡bueno, sólo un poco!

Para inscribirse, llame al 03 89 38 05 78 o envíe un correo electrónico a crealiance@crealiance.org

Aktivitätsidee für Ihre Kinder ab 3 Jahren: CSC Créaliance organisiert einen Halloween-Kochnachmittag.

Auf dem Programm steht die gemeinsame Zubereitung von gruseligen Leckereien… naja, nur ein bisschen!!!

Anmeldungen unter 03 89 38 05 78 oder per E-Mail: crealiance@crealiance.org

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de Masevaux