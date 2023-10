Activité Musicale Créaliance 2 rue de l’Ecole Masevaux-Niederbruck, 26 octobre 2023, Masevaux-Niederbruck.

Masevaux-Niederbruck,Haut-Rhin

Pour fêter en famille les vacances d’Automne, Créaliance vous organise une journée musicale animée par Gaëlle de la PLAIZIK ACADEMY.

Au programme : Activité musicale avec la découverte d’instruments insolites.

Goûter offert payable à l’inscription, à partir de 6 ans..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. EUR.

2 rue de l’Ecole

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



To celebrate the Autumn vacations with the whole family, Créaliance is organizing a musical day hosted by Gaëlle from the PLAIZIK ACADEMY.

On the program: Musical activity with the discovery of unusual instruments.

Complimentary snack payable on registration, ages 6 and up.

Para celebrar las vacaciones de otoño con toda la familia, Créaliance organiza una jornada musical a cargo de Gaëlle, de la ACADEMIA PLAIZIK.

En el programa: Actividad musical con descubrimiento de instrumentos insólitos.

Merienda gratuita previa inscripción, para niños a partir de 6 años.

Um die Herbstferien mit der Familie zu feiern, organisiert Créaliance einen musikalischen Tag, der von Gaëlle von der PLAIZIK ACADEMY geleitet wird.

Programm: Musikalische Aktivität mit der Entdeckung von ungewöhnlichen Instrumenten.

Kostenloser Imbiss, zahlbar bei der Anmeldung, ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme de Masevaux