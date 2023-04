Fabrique ton mobile aux couleurs du printemps 2 rue de l’école, 27 avril 2023, Masevaux-Niederbruck.

Atelier à partir de 3 ans accompagné d’un adulte de la famille. Goûter offert..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 16:30:00. EUR.

2 rue de l’école

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est



Workshop from 3 years old accompanied by an adult of the family. Snack offered.

Taller a partir de 3 años acompañado de un miembro adulto de la familia. Se ofrece merienda.

Workshop für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen aus der Familie. Kostenloser Imbiss.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme de Masevaux