FEMMES MÉDECINS 2 Rue de l’École de Médecine Montpellier, 8 mars 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Lors d’un parcours spécifique au sein de la Faculté de Médecine de Montpellier, découvrez le destin exceptionnel de pionnières telles que Agnès Mc Laren, Alexandrine Tkatcheff ou Glafira Ziegelman..

2024-03-08 18:00:00 fin : 2024-03-08 20:00:00. EUR.

2 Rue de l’École de Médecine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Discover the exceptional destiny of pioneers such as Agnès McLaren, Alexandrine Tkatcheff and Glafira Ziegelman, as you follow a special route through Montpellier’s Faculty of Medicine.

Durante una visita especial a la Facultad de Medicina de Montpellier, descubra el destino excepcional de pioneras como Agnès McLaren, Alexandrine Tkatcheff y Glafira Ziegelman.

Entdecken Sie auf einem speziellen Rundgang durch die medizinische Fakultät von Montpellier das außergewöhnliche Schicksal von Pionierinnen wie Agnes Mc Laren, Alexandrine Tkatcheff oder Glafira Ziegelman.

