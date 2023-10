VOYAGE AU COEUR DE L’ANATOMIE 2 Rue de l’École de Médecine Montpellier, 7 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Amateurs de pièces anatomiques, cette visite est faite pour vous !

Qu’elles soient réelles, en cire, en plâtre ou en papier mâché, ces collections qui explorent le corps humain ou animal fascinent le public, en véritables témoins d’un enseignement médical pratiqué à Montpellier dès la fin du XVIIIème siècle..

2023-09-07 18:00:00 fin : 2023-09-07 20:00:00. EUR.

2 Rue de l’École de Médecine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Lovers of anatomical parts, this visit is made for you!

Whether they are real, in wax, plaster or paper mache, these collections that explore the human or animal body fascinate the public, as true witnesses of a medical teaching practiced in Montpellier since the end of the 18th century.

Si le gustan las partes anatómicas, ¡esta visita es para usted!

Ya sean reales, de cera, escayola o cartón piedra, estas colecciones que exploran el cuerpo humano o animal fascinan al público, como verdaderos testigos de una enseñanza médica practicada en Montpellier desde finales del siglo XVIII.

Liebhaber anatomischer Teile, diese Tour ist genau das Richtige für Sie!

Ob echt, aus Wachs, Gips oder Pappmaché, diese Sammlungen, die den menschlichen oder tierischen Körper erforschen, faszinieren das Publikum als echte Zeugen einer medizinischen Ausbildung, die in Montpellier seit dem Ende des 18. Jahrhunderts praktiziert wurde.

