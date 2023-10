LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE 2 Rue de l’École de Médecine Montpellier, 11 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La plus ancienne Faculté de Médecine du monde occidental vous ouvre ses portes… Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l’une des toutes premières étudiantes de la faculté..

2023-08-11 10:00:00 fin : 2023-08-11 12:00:00. EUR.

2 Rue de l’École de Médecine

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The oldest Faculty of Medicine in the Western world opens its doors to you… Meet Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie or Glafira Ziegelemann, one of the very first students of the faculty.

La Facultad de Medicina más antigua del mundo occidental le abre sus puertas… Conozca a Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie o Glafira Ziegelemann, una de las primeras estudiantes de la facultad.

Die älteste medizinische Fakultät der westlichen Welt öffnet ihre Türen für Sie… Lernen Sie Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie und Glafira Ziegelemann, eine der ersten Studentinnen der Fakultät, kennen.

