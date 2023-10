Salon des peintres de la Drôme provençale 2 rue de l’école Colonzelle, 14 octobre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Comme chaque année la commune de Colonzelle organise un salon des peintres de la Drôme provençale.

Cette année trois invités d’honneur : M. Louis Neyret peintre et Raphaëlle et Zouhir Chelly, artisans potiers sur Grignan..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

2 rue de l’école Espace Peyrolles

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As every year, the commune of Colonzelle organizes an exhibition of painters from the Drôme provençale region.

This year, three guests of honor: painter Louis Neyret and Grignan-based potters Raphaëlle and Zouhir Chelly.

Como cada año, el municipio de Colonzelle organiza una exposición de pintores de la Drôme provenzal.

Los invitados de honor de este año son Louis Neyret, pintor, y Raphaëlle y Zouhir Chelly, ceramistas de Grignan.

Wie jedes Jahr organisiert die Gemeinde Colonzelle eine Ausstellung von Malern aus der Drôme Provençale.

Dieses Jahr sind drei Ehrengäste anwesend: Herr Louis Neyret, Maler, und Raphaëlle und Zouhir Chelly, Töpferhandwerker aus Grignan.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes