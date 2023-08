Exposition « Curiosités Colonzelloises » 2 rue de l’école Colonzelle, 16 septembre 2023, Colonzelle.

Colonzelle,Drôme

Magnifique exposition pour découvrir l’histoire du village.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

2 rue de l’école espace PEYROLLES

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Magnificent exhibition on the history of the village

Una magnífica exposición sobre la historia del pueblo

Wunderschöne Ausstellung, um die Geschichte des Dorfes zu entdecken

