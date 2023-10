Café des parents être un parent d’un enfant extraordinaire 2 Rue de l’Avenir Les Aix-d’Angillon, 16 octobre 2023, Les Aix-d'Angillon.

1ère édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) à l’échelle du Contrat Local de Santé du PETR Centre-Cher. Café des parents être un parent d’un enfant extraordinaire.

1st edition of the Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) (Mental Health Information Weeks) for the PETR Centre-Cher Local Health Contract. Café des parents being a parent of an extraordinary child

1ª edición de las Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) (Semanas de Información sobre Salud Mental) en todo el Contrato Local de Salud del Centro PETR-Cher. Café des parents ser padre de un niño extraordinario

1. Ausgabe der Informationswochen zur psychischen Gesundheit (SISM) auf der Ebene des lokalen Gesundheitsvertrags des PETR Centre-Cher. Elterncafé Eltern eines außergewöhnlichen Kindes sein

