Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:30:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 Ciclic Centre-Val de Loire avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir vous proposent de partir à la découverte du Cycle des Neels. À cette occasion les Neels se déclinent sous forme d’ateliers pour les enfants et d’un spectacle vivant tout public !.

> Le Cycle des Neels

À partir de films amateurs issus des collections patrimoniales de Ciclic, un récit sous forme de conte a été imaginé en partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. > Les ateliers autour des Neels – de 10h30 à 12h / de 13h30 à 15h

Pour les jeunes amateurs de films d’animation, les artistes ayant travaillé sur le projet Neels sont prêts à vous rencontrer et à vous initier à cette création ! Vous découvrirez ainsi plusieurs étapes de la réalisation de ces films : le dessin, le montage et l’écriture. > Projections Live « Le Cycle des Neels » – à 16h30 (Durée : 45min)

Initialement conçu pour une diffusion en épisodes, le film est ici présenté dans sa version longue et live ! Les épisodes des Neels ont été regroupés en un court métrage de 45 min. EUR.

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

