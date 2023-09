Contes & atelier Furoshiki Par Marion Maret 2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce, 9 décembre 2023, Orgères-en-Beauce.

Orgères-en-Beauce,Eure-et-Loir

Comédienne professionnelle, passionnée de culture japonaise, Marion Maret vous propose de découvrir le Furoshiki à travers un spectacle tout public et un atelier d’initiation à l’art du Furoshiki..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. 5 EUR.

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Marion Maret, a professional actress with a passion for Japanese culture, invites you to discover Furoshiki through a show for the general public and an introductory workshop on the art of Furoshiki.

Marion Maret, actriz profesional apasionada por la cultura japonesa, le invita a descubrir el Furoshiki a través de un espectáculo para el gran público y un taller de iniciación al arte del Furoshiki.

Marion Maret, eine professionelle Schauspielerin und leidenschaftliche Anhängerin der japanischen Kultur, lädt Sie ein, das Furoshiki durch eine Aufführung für alle Zuschauer und einen Workshop zur Einführung in die Kunst des Furoshiki zu entdecken.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT COEUR DE BEAUCE