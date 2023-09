Exposition « L’année Jean MOULIN » Par Les archives départementales 2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce, 8 novembre 2023, Orgères-en-Beauce.

Orgères-en-Beauce,Eure-et-Loir

L’exposition offre l’occasion de découvrir un aspect peu connu de cette étape majeure de la vie de Jean Moulin : son rôle dans la préparation du département à la guerre puis face aux autorités d’occupation..

2023-11-08 fin : 2023-12-06 . EUR.

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The exhibition provides an opportunity to discover a little-known aspect of this major stage in Jean Moulin?s life: his role in preparing the department for war, and then in dealing with the occupying authorities.

La exposición ofrece la oportunidad de descubrir un aspecto poco conocido de esta importante etapa de la vida de Jean Moulin: su papel en la preparación del departamento para la guerra y su posterior enfrentamiento con las autoridades ocupantes.

Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, einen wenig bekannten Aspekt dieser wichtigen Etappe im Leben von Jean Moulin zu entdecken: seine Rolle bei der Vorbereitung des Departements auf den Krieg und später gegenüber den Besatzungsbehörden.

