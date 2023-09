Lecture de conte « La naissance du monde made in India » Par Nathalie Le Boucher 2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce, 24 octobre 2023, Orgères-en-Beauce.

Orgères-en-Beauce,Eure-et-Loir

Nathalie Le Boucher raconte les frasques et déboires des dieux et des démons et nous entraîne dans l’univers truculent de la mythologie indienne..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . 5 EUR.

2 Rue de l’Arsenal

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Nathalie Le Boucher recounts the antics and misfortunes of gods and demons, drawing us into the colourful world of Indian mythology.

Nathalie Le Boucher relata las travesuras y desventuras de los dioses y demonios, adentrándonos en el colorido mundo de la mitología india.

Nathalie Le Boucher erzählt von den Eskapaden und Missgeschicken der Götter und Dämonen und entführt uns in die schillernde Welt der indischen Mythologie.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT COEUR DE BEAUCE