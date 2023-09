OCTOBRE ROSE 2 rue de Larcenaire Bussang, 15 octobre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

« Octobre Rose » avec la participation du Village vacances AZUREVA. Départ des marches (8km et 15,5km) et du circuit VTT (21,8km) dès 9h. Petite restauration dès 11h, animations musicales dès 11h30 et dès 11h45, ouverture de la salle de restaurant du Village vacances d’AZUREVA pour les repas réservés en ligne. Prix décernés aux tenues les plus « remarquablement roses » tout au long de la matinée.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 . 10 EUR.

2 rue de Larcenaire Centre de vacances Azureva

Bussang 88540 Vosges Grand Est



« Pink October » with the participation of AZUREVA Holiday Village. Start of walks (8km and 15.5km) and mountain bike circuit (21.8km) from 9am. Light refreshments from 11am, musical entertainment from 11:30am and from 11:45am, opening of the AZUREVA Village restaurant for meals booked online. Prizes awarded for the most « remarkably pink » outfits throughout the morning.

« Octubre rosa » con la participación de la ciudad de vacaciones AZUREVA. Inicio de las rutas a pie (8 km y 15,5 km) y del circuito en bicicleta de montaña (21,8 km) a partir de las 9:00 horas. Aperitivos a partir de las 11.00 h, animación musical a partir de las 11.30 h y, a partir de las 11.45 h, el restaurante de la ciudad de vacaciones AZUREVA estará abierto para las comidas reservadas en línea. A lo largo de la mañana se entregarán premios a los atuendos más « rosa ».

« Rosa Oktober » mit Beteiligung des Feriendorfs AZUREVA. Start der Wanderungen (8km und 15,5km) und der Mountainbike-Strecke (21,8km) ab 9 Uhr. Kleine Snacks ab 11 Uhr, musikalische Unterhaltung ab 11:30 Uhr und ab 11:45 Uhr Öffnung des Restaurants des Feriendorfs AZUREVA für online gebuchte Mahlzeiten. Preisverleihung für die « auffallend rosa » Outfits während des gesamten Vormittags.

