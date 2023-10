Atelier création d’un miroir en fleurs séchées 2 rue de Landau Ribeauvillé, 17 décembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Laissez les fleuristes experts vous guider dans la réalisation de magnifiques miroirs ornés de fleurs séchées. L’occasion d’exprimer votre talent artistique et d’impressionner vos amis !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 13:00:00. EUR.

2 rue de Landau

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Let our expert florists guide you in the creation of magnificent mirrors adorned with dried flowers. This is your chance to express your artistic talent and impress your friends!

Deje que nuestros expertos floristas le guíen en la creación de magníficos espejos adornados con flores secas. ¡Esta es tu oportunidad de expresar tu talento artístico e impresionar a tus amigos!

Lassen Sie sich von erfahrenen Floristen dabei helfen, wunderschöne Spiegel mit Trockenblumen zu gestalten. Die Gelegenheit, Ihr künstlerisches Talent zum Ausdruck zu bringen und Ihre Freunde zu beeindrucken!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr