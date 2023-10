Atelier couronne de l’avent 2 rue de Landau Ribeauvillé, 30 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Créez votre propre couronne de l’avent et bénéficiez des conseils de fleuristes experts pour un atelier créatif et convivial !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 20:00:00. EUR.

2 rue de Landau

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Create your own Advent wreath and get advice from expert florists for a creative and friendly workshop!

Cree su propia corona de Adviento y déjese aconsejar por expertos floristas en un taller creativo y agradable

Gestalten Sie Ihren eigenen Adventskranz und lassen Sie sich von erfahrenen Floristen bei einem kreativen und geselligen Workshop beraten!

