Atelier couronne de l’avent parent-enfant 2 rue de Landau Ribeauvillé, 25 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Créez votre couronne de l’avent en famille grâce à cet atelier parent-enfant. Bien évidemment, un goûter est prévu pour les petits gourmands !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

2 rue de Landau

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Create your own advent wreath with your family during this parent-child workshop. Of course, a snack is provided for the little gourmands!

Crea tu propia corona de adviento en familia gracias a este taller para padres e hijos. Por supuesto, ¡se ofrece un tentempié para los pequeños gourmets!

Gestalten Sie in diesem Eltern-Kind-Workshop Ihren Adventskranz mit der ganzen Familie. Natürlich gibt es auch einen Snack für die kleinen Naschkatzen!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr